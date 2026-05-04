Domenico Caliendo, la denuncia in Senato dell’avvocato Petruzzi: “Altri casi di organi congelati”

Oltre al caso del piccolo Domenico Caliendo, si sarebbero verificati altri episodi in cui gli organi destinati ai trapianti sono arrivati a destinazione compromessi a causa delle temperature eccessivamente basse durante il trasporto. A riferirlo è l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia, presente lo scorso 28 aprile al Senato, a Palazzo Madama, in occasione dell’incontro “Il dono della vita nel sistema trapiantologico”, promosso dall’Aido su iniziativa dei senatori Elena Murelli e Filippo Melchiorre.

Proprio nel corso del convegno – notizia emersa solo oggi – rappresentanti della compagnia aerea Avionord, attiva anche nel trasporto di organi, hanno illustrato alcuni casi critici, mostrando l’immagine di un rene danneggiato dal congelamento, causato dall’utilizzo di ghiaccio a temperature estremamente basse.

L’appuntamento è stato anche un momento di confronto sulle norme che regolano il trasporto degli organi e sulle diverse tipologie di contenitori utilizzati: dalle soluzioni più semplici fino ai dispositivi di ultima generazione, come le macchine da perfusione trasportabili, in grado non solo di conservare ma anche di trattare gli organi, garantendo condizioni ottimali fino al trapianto.