Giugliano, investito in via Nuova Sant’Antonio: motociclista portato in ospedale

ncidente stradale questa mattina a Giugliano, dove un centauro è stato investito in via Nuova Sant’Antonio mentre era alla guida della sua moto di grossa cilindrata. L’impatto è avvenuto nelle prime ore della giornata. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara e sarà ricostruita dalle forze dell’ordine intervenute sul posto.

Motociclista soccorso dal 118

Dopo l’incidente sono stati immediatamente allertati i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al motociclista ferito. L’uomo è stato trasportato in ambulanza in ospedale per accertamenti e cure mediche. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

Via Nuova Sant’Antonio strada spesso teatro di incidenti

Via Nuova Sant’Antonio, a Giugliano, è purtroppo nota per diversi incidenti stradali avvenuti negli anni. La strada è molto trafficata e collega diverse arterie importanti della zona, motivo per cui spesso si registrano situazioni di pericolo per automobilisti e motociclisti. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione quanto accaduto questa mattina.