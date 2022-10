Sono finiti a Poggioreale i due ragazzi arrestati questa mattina dai Carabinieri della Compagnia di Giugliano dopo un inseguimento terminato in via Frezza. I due giovani sono stati identificati: si tratta di Alessandro Pastore e Davide Porro.

Tentata rapina a Giugliano, i fatti

I due rapinatori viaggiavano a bordo di uno scooter ed era coperti in viso con un casco integrale. Sono stati inseguiti nel traffico da un’auto in borghese dei militari dell’arma che prontamente li hanno bloccati ed ammanettati nei pressi del cimitero di Giugliano, davanti a decine di persone che in quel momento si trovavano a passare in zona.

Non è ancora chiaro l’obbiettivo dei due malviventi, ciò che è sicuro è che erano pronti ad entrare in azione e commettere una rapina ai danni di qualche commerciante del territorio. Il 25enne e il 30enne attualmente si trovano in cella e sono in attesa della convalida di arresto. Entrambi sono difesi dall’avvocato Luigi Poziello.

Emergenza criminalità nell’area nord

L’emergenza criminalità è sempre più evidente nei territori a nord di Napoli. Nella giornata di ieri due balordi hanno messo a segno un colpo al supermercato Lidl di via Pigna, a poco più di un chilometro dall’inseguimento avvenuto oggi.