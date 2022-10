Momenti di paura questa mattina a Giugliano. Lungo via Frezza un’automobile si è lanciata all’inseguimento di due persone a bordo di uno scooter. Conducente e passeggero, coperti da casco integrale, sono stati fermati e immobilizzati.

Giugliano, inseguimento da film nel traffico: in due fermati e bloccati

Non si conoscono ancora le ragioni dell’inseguimento che avvenuto poco dopo le 10 nel cuore della città a nord di Napoli. Dalle prime informazioni, i due fuggitivi, un 25enne e un 30enne, avevano compiuto una rapina ai danni un negozio pochi minuti prima.

Come ci hanno raccontato alcuni testimoni e come documentato dalle foto in nostro possesso, i due ragazzi in sella a un mezzo a due ruote sono stati inseguiti nel traffico di via Frezza e poi bloccati nei pressi della rotonda del cimitero.

A fermare i due presunti malviventi, immobilizzati a terra, due persone, carabinieri in borghese della Compagnia di Giugliano, che erano a bordo di un’auto. I fermati invece viaggiavano su uno scooter, poi finito a terra al termine della fuga. Ad assistere alla scena decine di cittadini e automobilisti increduli.

Emergenza criminalità

L’emergenza criminalità è sempre più evidente nei territori a nord di Napoli. Nella giornata di ieri due balordi hanno messo a segno un colpo al supermercato Lidl di via Pigna, a poco più di un chilometro dall’inseguimento avvenuto oggi. Non è chiaro se tra i due episodi ci sia un collegamento. Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.