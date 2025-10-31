Giugliano, archiviata inchiesta “rimborsopoli”: chiuso procedimento per quattro politici

A poco più di un anno dall’inchiesta “rimborsopoli” che travolse una parte del consiglio comunale di Giugliano, arrivano i decreti di archiviazione per Paolo Liccardo, Maria Vitiello, Salvatore Pezzella e Rosario Ragosta. La decisione è stata presa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord Raffaele Coppola su richiesta del pubblico ministero Giovanni Corona, incaricato delle indagini sulle presunte partecipazioni fittizie alle commissioni consiliari da parte dei quattro esponenti politici.

Il terremoto giudiziario colpì il comune nell’ottobre 2024. I consiglieri erano accusati di truffa e falso ideologico in atto pubblico. Sulla base di alcune segnalazioni pervenute alla Procura, si sospettava che i quattro rappresentanti dell’assise comunale avessero falsamente attestato la propria presenza in sedute di commissioni consiliari così da ottenere i rimborsi per tutte le ore in cui si sarebbero assentati dal luogo di lavoro. Il periodo contestato andava da marzo a giugno 2024. Nel mirino degli agenti di Polizia, a cui furono affidate le indagini, finirono anche le abitazioni degli indagati, sottoposte a perquisizione.