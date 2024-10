Sono stati gli agenti del commissariato di polizia questa mattina ad aprire le porte del Comune di Giugliano. I poliziotti hanno effettuato un blitz nel palazzo di Corso Campano 200 finalizzato ad acquisire documenti ed effettuare perquisizioni.

Giugliano, inchiesta per rimborsi fittizi: indagati 4 consiglieri comunali

Ma nel mirino degli agenti non è finito solo il Comune ma anche le abitazioni di quattro consiglieri comunali. L’inchiesta, infatti, verte su di loro e sui rimborsi ottenuti per permessi lavorativi.

I quattro consiglieri che risultano assunti da aziende private e hanno ottenuto questo tipo di rimborsi devono rispondere di truffa ai danni dello stato e falso in atto pubblico. Sulla base dei rimborsi pubblicati sul sito del Comune si tratterebbe di Maria Vitiello, Rosario Ragosta, Paolo Liccardo e Salvatore Pezzella. L’inchiesta, partita da alcune segnalazioni, e diretta dalla Procura di Napoli Nord, verte sulla presenza dei quattro nelle commissioni consiliari finalizzata a ottenere un rimborso dalle aziende dove erano assunti. L’indagine riguarda un periodo compreso tra i mesi di marzo e giugno 2024.

Ora tocca agli agenti, sulla base degli atti acquisiti stamane e i cellulari e pc sequestrati, verificare innanzitutto se i quattro fossero presenti alle commissioni come dichiarato nei verbali e per quante ore. Il regolamento prevede che se si è assunti in un’azienda privata è possibile richiedere un rimborso per l’assenza sul posto di lavoro dovuto alla presenza proprio in commissione. Il rimborso è stabilito sulla base delle ore di presenza al Comune.