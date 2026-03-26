Approvato bilancio consiglio regionale. Scontro per capo opposizione, Forza Italia: “Non votiamo Sangiuliano”

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato, con l’astensione della minoranza, il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028, introdotto all’esame del Consiglio dal questore alle Finanze, Giovanni Porcelli. “Il bilancio del Consiglio regionale fa parte del bilancio regionale, prevede uno stanziamento totale di euro 50 milioni e 675 mila euro ed è espressione dell’autonomia contabile, amministrativa ed organizzativa dell’assemblea legislativa campana”, ha sottolineato l’esponente del Gruppo “A Testa Alta” che ha aggiunto: “Il bilancio ha ottenuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti ed il voto favorevole unanime in Ufficio di Presidenza e in Commissione bilancio”.

Un gran lavoro fatto in sinergia anche con l’opposizione ha spiegato il presidente del consiglio Manfredi.

Intanto nel centrodestra si apre lo scontro per la scelta del capo dell’opposizione dopo le dimissioni di Edmondo Cirielli. Forza Italia ah dichiarato di non votare Gennaro Sangiuliano alla guida della minoranza in assise.