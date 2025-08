Ancora violenza in pieno centro a Giugliano. Piazza Gramsci torna sotto i riflettori per l’ennesima rissa, questa volta avvenuta lo scorso 31 luglio. Protagonisti, sarebbero stati gruppi di ragazzi e ragazze, verosimilmente minorenni, che hanno trasformato la zona dei campetti in un ring a cielo aperto.

Giugliano, ancora violenza in piazza Gramsci: zuffa tra giovanissimi filmata da residenti

Volano schiaffi e spintoni nonché parole pesanti. Motivi poco chiari, ma dinamiche sempre più frequenti: la piazza si conferma ancora teatro di violenze come già accaduto nei mesi scorsi. A filmare la scena un residente, in un filmato acquisito da Teleclubitalia. Nel corso della zuffa interviene anche un giovane a bordo di un’auto, che avrebbe svolto il ruolo di paciere. Non sarebbero intervenute le forze dell’ordine.

In quello che viene considerato uno dei centri della movida, i residenti non si considerano più al sicuro. Motorini che sfrecciano indisturbati nell’area pedonale, risse tra adolescenti, urla di notte. Le denunce si susseguono, ma senza risultati duraturi. Per fronteggiare la situazione, il prefetto di Napoli aveva istituito la zona rossa, ma il provvedimento è stato bocciato dal Tar della Campania dopo il ricorso presentato dai comitati cittadini del capoluogo. Il nodo sicurezza nel centro della terza città della Campania resta.