A Giugliano un altro drammatico incidente stradale ha segnato la serata di sabato. Nei pressi di piazza Gramsci, una 15enne è stata investita da una minicar mentre camminava sul marciapiede vicino alle giostrine. Alla guida del mezzo, un’altra 15enne, che è fuggita senza prestare soccorso.

Giugliano, 15enne investita da minicar alle giostrine di piazza Gramsci

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la giovane conducente della minicar, dopo aver travolto la vittima, ha tentato di dileguarsi. Tuttavia, i militari sono riusciti a rintracciarla e a denunciarla. La vittima, in condizioni critiche, è stata trasferita all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove resta in prognosi riservata.

Una testimonianza choc

L’episodio ha scosso profondamente la comunità. Sui social, una mamma ha raccontato lo shock vissuto dalla figlia, testimone oculare dell’incidente: “Solo adesso sono riuscita a tranquillizzare mia figlia, che circa un’ora fa è rientrata a casa impaurita e piangendo. Mi racconta di un ragazzino in una macchina cinquanta rossa, sfrecciando ad alta velocità, che ha investito una ragazzina sul marciapiede vicino alle giostrine. Lei è caduta a terra in un mare di sangue… Da mamma sono vicina alla madre della povera ragazzina e vorrei tanto sapere come sta. E poi, caro sindaco e cari assessori, cosa aspettiamo ancora? BASTA! Io sono pronta a denunciare”.

Non è il primo incidente

L’indignazione della cittadinanza è comprensibile: solo poche settimane fa, sempre di sabato sera, due ragazzine erano state investite da un motorino nella vicina via Roma. Episodi che evidenziano una pericolosa mancanza di sicurezza stradale nelle zone centrali del paese.