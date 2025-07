Ravello, dipendente albergo violenta turista 15enne. Scatta il fermo

Una tranquilla vacanza in costiera si è trasformata in dramma a Ravello, dove una turista americana di 15 anni ha denunciato una violenza sessuale subita da un dipendente dell’albergo dove si trovava con i genitori. Il presunto responsabile è un uomo di 42 anni, cittadino egiziano residente in Italia da diversi anni, con un impiego regolare e senza alcun precedente penale o segnalazioni per episodi violenti.

Ravello, turista 15enne abusata in hotel da un 42enne egiziano: scatta il fermo per l’uomo

A lanciare l’allarme è stata la stessa giovane, visibilmente provata, che ha raccontato l’accaduto ai genitori. L’uomo avrebbe approfittato della temporanea assenza dei genitori per afferrare e abusare della ragazzina. Sul posto sono intervenuti prontamente i Carabinieri, che hanno bloccato l’uomo ed evitato che venisse aggredito dal padre della vittima, accorso dopo aver appreso la notizia.

Le indagini, coordinate dal Capitano Alessandro Bonsignore, hanno portato a un fermo immediato. Considerati i gravi elementi raccolti e il possibile rischio di fuga, i militari hanno sottoposto a fermo l’uomo, trasferendolo nel carcere di Fuorni in attesa della convalida da parte dell’autorità giudiziaria e dell’applicazione di eventuali misure cautelari.

La ragazza è stata accompagnata all’ospedale di Salerno, dove ha ricevuto le cure necessarie. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti sanitari, non aveva mai avuto precedenti rapporti sessuali. La Procura della Repubblica ha assunto la direzione dell’inchiesta, che prosegue con massimo riserbo. Gli inquirenti stanno acquisendo testimonianze e immagini di videosorveglianza per ricostruire con precisione quanto accaduto.