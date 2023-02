GIUGLIANO. Altro raid allo stadio De Cristofaro di Giugliano. Dopo il colpo fallito di due giorni fa, presumibilmente nella notte tra giovedì e venerdì balordi sono entrati nuovamente in azione e hanno sottratto cavi di rame dell’illuminazione.

Raid allo stadio de Cristofaro di Giugliano

I danni sono ancora in corso di quantificazione. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Giugliano.

Malviventi si sarebbero introdotti nella struttura questa notte e avrebbero portato via i cavi di rame dell’illuminazione che proprio in queste settimane si sta provvedendo a installare nel corso dei lavori di adeguamento dell’impianto sportivo per la serie C, campionato in cui gioca il Giugliano calcio.

Non è ancora chiara l’entità del raid ma potrebbe trattarsi di un danno cospicuo. Il timore è che questo potrebbe rallentare ancor di più i lavori in corso che non consentono alla squadra di poter tornare a Giugliano visto che dall’inizio del campionato è in “esilio forzato” ad Avellino.