Aversa, la maggioranza fa quadrato intorno al sindaco Matacena: “Squadra unita e coesa”

I Consiglieri comunali di maggioranza e gli Assessori rinnovano la propria piena e convinta fiducia al Sindaco Francesco Matacena, confermando la volontà di proseguire, con unità, lealtà e senso di responsabilità, il percorso amministrativo intrapreso nell’esclusivo interesse della città di Aversa.

Le recenti vicende politiche non modificano il nostro impegno. Al contrario, rafforzano la consapevolezza che Aversa ha bisogno di una maggioranza coesa, stabile e determinata a dare piena attuazione al programma di governo scelto dai cittadini.

Le sfide che ci attendono sono chiare e rappresentano le priorità della nostra azione amministrativa: rafforzare la sicurezza e il decoro urbano, tutelare l’ambiente, migliorare la viabilità, approvare il Piano Urbanistico Comunale (PUC), proseguire il percorso di candidatura di Aversa a Capitale Italiana della Cultura 2030, approvare i regolamenti comunali strategici e realizzare gli interventi necessari per la crescita e lo sviluppo della città.

La nostra attenzione è rivolta esclusivamente a questi obiettivi. Per questo continueremo a lavorare con spirito di squadra, lealtà istituzionale e senso di responsabilità, sostenendo con convinzione l’azione del Sindaco e mettendo sempre al primo posto gli interessi della comunità, affinché gli impegni assunti con i cittadini trovino piena attuazione.

La maggioranza è unita, coesa e determinata. Andiamo avanti con serietà, concretezza e responsabilità, mettendo il bene di Aversa al di sopra di ogni altra considerazione e continuando a lavorare, ogni giorno, nell’esclusivo interesse della città.

Firmato

I Consiglieri

Giovanni Innocenti

Lucia Aversano

Gennaro Marino

Antonio Mottola

Pietro Giglio

Dimenica Pisano

Raffaele Oliva

Massimo Palazzo

Raffaele De Gaetano

Francesco Di Virgilio

Adele Ferrara

Ivan Giglio

Federica Turco

Federica Nicolò

Gli Assessori

Francesco Di Palma

Francesco Sagliocco

Nicola De Chiara

Giulia Lauriello

Iolanda Dello Margio

Elvira Caccavale

(Comunicato stampa)