Aversa, la maggioranza fa quadrato intorno al sindaco Matacena: “Squadra unita e coesa”

I Consiglieri comunali di maggioranza e gli Assessori rinnovano la propria piena e convinta fiducia al Sindaco Francesco Matacena, confermando la volontà di proseguire, con unità, lealtà e senso di responsabilità, il percorso amministrativo intrapreso nell’esclusivo interesse della città di Aversa.
Le recenti vicende politiche non modificano il nostro impegno. Al contrario, rafforzano la consapevolezza che Aversa ha bisogno di una maggioranza coesa, stabile e determinata a dare piena attuazione al programma di governo scelto dai cittadini.
Le sfide che ci attendono sono chiare e rappresentano le priorità della nostra azione amministrativa: rafforzare la sicurezza e il decoro urbano, tutelare l’ambiente, migliorare la viabilità, approvare il Piano Urbanistico Comunale (PUC), proseguire il percorso di candidatura di Aversa a Capitale Italiana della Cultura 2030, approvare i regolamenti comunali strategici e realizzare gli interventi necessari per la crescita e lo sviluppo della città.
La nostra attenzione è rivolta esclusivamente a questi obiettivi. Per questo continueremo a lavorare con spirito di squadra, lealtà istituzionale e senso di responsabilità, sostenendo con convinzione l’azione del Sindaco e mettendo sempre al primo posto gli interessi della comunità, affinché gli impegni assunti con i cittadini trovino piena attuazione.
La maggioranza è unita, coesa e determinata. Andiamo avanti con serietà, concretezza e responsabilità, mettendo il bene di Aversa al di sopra di ogni altra considerazione e continuando a lavorare, ogni giorno, nell’esclusivo interesse della città.
Firmato
I Consiglieri
Giovanni Innocenti
Lucia Aversano
Gennaro Marino
Antonio Mottola
Pietro Giglio
Dimenica Pisano
Raffaele Oliva
Massimo Palazzo
Raffaele De Gaetano
Francesco Di Virgilio
Adele Ferrara
Ivan Giglio
Federica Turco
Federica Nicolò
Gli Assessori
Francesco Di Palma
Francesco Sagliocco
Nicola De Chiara
Giulia Lauriello
Iolanda Dello Margio
Elvira Caccavale
(Comunicato stampa)