Ivan Giglio nominato dalla provincia di Caserta come delegato nel consorzio Sannio – Alifano

Un nuovo e importante incarico istituzionale per la valorizzazione del territorio: sono stato ufficialmente nominato delegato della Provincia di Caserta all’interno del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Sannio Alifano, un ente strategico che abbraccia e unisce le province di Caserta e Benevento.

Desidero rivolgere un sentito e profondo ringraziamento all’intero Consiglio Provinciale e, in particolar modo, al Presidente della Provincia, Anacleto Colombiano, per la fiducia accordatami nell’indicarmi per questo ruolo di grande responsabilità.

Rappresentare la Provincia di Caserta all’interno di un Consorzio così fondamentale per lo sviluppo, la tutela e la gestione del nostro patrimonio idrico e agricolo è per me motivo di immenso orgoglio. Garantisco fin da ora il massimo impegno, la dedizione e la presenza costante per portare avanti le istanze del nostro territorio e rappresentare la Terra di Lavoro nel miglior modo possibile. Un doveroso e sincero grazie va anche al capogruppo di Forza Italia, Giovanni Innocenti, per aver proposto il mio nome e sostenuto la mia nomina in aula.

(Comunicato stampa)