Lido “Sabbia d’Argento”, nasce il primo concorso della “Frittata di pasta”: tradizione, libertà e convivialità in riva al mare

La frittata di pasta è molto più di una ricetta: è un simbolo dell’estate, delle giornate trascorse in spiaggia, delle famiglie riunite e dei pranzi condivisi sotto l’ombrellone. Da questo spirito nasce la 1ª Edizione del Concorso “Ho fatto la Frittata”, in programma venerdì 8 agosto alle ore 12:00 presso il Lido Sabbia d’Argento sito a Varcaturo.

L’iniziativa è aperta a tutti e la partecipazione è completamente gratuita. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 30 luglio.

Saranno tre le categorie in gara:

Tradizionale Classica

Tradizionale Rossa

Innovativa

Per ciascuna categoria sarà premiata la frittata che conquisterà il primo posto, dopo l’insindacabile valutazione della giuria.

Un messaggio di libertà e tradizione

L’evento nasce con un messaggio chiaro: restituire valore alla convivialità e alla libertà di vivere il mare secondo le proprie tradizioni. In un momento in cui alcune strutture balneari scelgono di vietare l’ingresso di cibi e bevande provenienti dall’esterno, il Lido Sabbia d’Argento ribadisce una visione diametralmente diversa.

«Crediamo che il mare sia un luogo di condivisione e non di limitazioni. Ognuno deve poter trascorrere una giornata in spiaggia nel rispetto degli altri, portando con sé anche i sapori della propria tradizione. La frittata di pasta rappresenta tutto questo: semplicità, famiglia e convivialità.»

Il concorso vuole diventare un momento di aggregazione, capace di coinvolgere residenti, turisti e appassionati di cucina in un clima sereno e festoso, valorizzando una delle preparazioni più amate della tradizione campana.

L’ideatore della manifestazione è Luigi Palumbo, gestore del Lido Sabbia d’Argento, da sempre impegnato nella valorizzazione della fascia costiera e nella promozione di iniziative che favoriscono la socialità, il rispetto reciproco e la riscoperta delle tradizioni locali.

«Il nostro obiettivo è contribuire a rendere il nostro lungomare un luogo sempre più accogliente, ricco di iniziative positive e di esperienze che lascino un bel ricordo a chi lo vive. Questo concorso nasce proprio con questo spirito: stare insieme, sorridere e celebrare una tradizione che appartiene a tutti.»

La prima edizione del Concorso della Frittata di Pasta vuole essere il punto di partenza di un appuntamento destinato a crescere nel tempo, trasformando un piatto simbolo della cultura popolare in un’occasione di incontro, partecipazione e promozione del territorio.

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