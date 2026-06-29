“Approdi d’Autore” torna a Forio d’Ischia con la sua XXII edizione

Torna uno degli eventi letterari più attesi del Sud Italia. Approdi d’Autore, giunto alla sua XXII edizione, si terrà sabato 4 luglio 2026 alle ore 20:00 nella splendida cornice della Chiesa del Soccorso di Forio d’Ischia, uno dei luoghi simbolo dell’isola, affacciato sul Tirreno e carico di storia e suggestione.

Una serata che quest’anno si preannuncia all’altezza della sua storia, ventidue edizioni di eccellenza culturale che culminano in un appuntamento di respiro internazionale, con autori italiani ed europei e personalità di assoluto rilievo.

L’evento, ideato e fortemente voluto dall’editore Pietro Graus, fondatore della Graus Edizioni, è patrocinato dalla Regione Campania, dal Comune di Forio d’Ischia e dall’alto patrocinio del Parlamento Europeo, a testimonianza del riconoscimento istituzionale e culturale che questa manifestazione ha conquistato nel corso degli anni.

La kermesse sarà condotta dalla giornalista Giusy Luminoso e vedrà protagonisti oltre trenta autori candidati selezionati per la qualità e l’originalità delle loro opere.

Tra i nomi in gara figurano: Roberta Beolchi con Fata Mamy e la Magia dell’Amore, Alessandra Brescia con Il silenzio delle cicatrici, Livia Cipro con Nel profondo del mio Io, Valerio D’Ambra con Nonna Titta, Nadia D’Angelo con In mezzo c’è tutto il resto, Paola Dell’Erba con Penultimo desiderio, Giovanni De Liso con L’impiegato deluso… in Australia, Enrico Antonio Errico con Venti volte vita, Alessandro Faino con Spine, Saverio Ferrara con La conoscenza proibita, Edoardo Giglio con Il poeta giovane, Aline Improta con Nuda con i vestiti, Antonio Lamorte con Il maestro, Francesco Mennillo con Il bambino di Piscinola, Elio Parascandolo con To get her, Attilio Pepe con Una vita da santa, Marcello Pollara con Non sono mai stato solo, Giovanni Ruggiero con Cuori in Trincea, Raffaele Russo con Mafiosamente, Francesco Scarano con Il mondo coi tuoi occhi, Iolanda Sorda con L’Ordine delle verità, Giuseppe Tecce con Racconti dall’Irpinia, Emilia Tartaglia Polcini con Asia, la ligure che approdò nel Sannio, Sabrina Uccello con Dopo il caffè, Mauro Umile e Valeria Fattore con Il gabbiano dalle ali di cartone, Alessia Vessicchio con Fino a te, Massimo Villani con I miei primi 80 anni a cuore aperto e Pietro Vuolo con Dal lato del mare.

Tra i momenti più toccanti e significativi dell’intera serata, le performance artistiche di Vicky Della Peruta e della Compagnia della Danza di Barbara Castagliuolo affronteranno con coraggio e sensibilità uno dei temi più dolorosi del nostro tempo: il femminicidio.

La Graus Edizioni ha dimostrato nel tempo una particolare sensibilità verso le tematiche sociali più urgenti e il femminicidio è tra quelle che ha saputo affrontare con maggiore profondità e responsabilità editoriale. Nel suo catalogo figurano infatti opere che danno voce alle vittime di violenza di genere, che raccontano storie di sopraffazione e di resistenza.

Anche per questa edizione, ci sarà il momento dedicato alla consegna dei Premi Speciali a personalità di spicco del panorama istituzionale, imprenditoriale e mediatico internazionale:

Marco Maria Cerbo, Consigliere d’Ambasciata

Giacomo Coppola, imprenditore

Maria Cristina Donnarumma, Amica della Domenica del Premio Strega

Maria Bina Palmisano, Presidente COMITES Washington DC, coordinatrice InterCOMITES e Presidente di Italians in DC

Vito Pinto, giornalista

Antonio Razzi, Senatore

Filippo Roma, Giornalista de “Le Iene”

Un parterre d’eccezione che testimonia come Approdi d’Autore sia oggi molto più di un premio letterario. È un punto di incontro capace di attrarre personalità che operano ai massimi livelli in Italia e nel mondo, unite dalla convinzione che la cultura sia il linguaggio universale per eccellenza.

La serata riserva, inoltre, un momento di particolare emozione con la consegna dei Premi alla Carriera, riconoscimenti straordinari assegnati a personalità che hanno dedicato la propria vita alla cultura e all’impegno civile. Quest’anno il premio andrà a quattro donne di grande valore: Angela Procaccini, Adele Vairo, Brigida Morsellino e Cristina Costarelli.

La manifestazione si avvale, infine, della partecipazione del Sindaco di Forio d’Ischia, Stanislao Verde e dell’Assessora comunale Jessica Maria Lavista, segno concreto di un territorio che crede nella cultura come motore di sviluppo, identità e coesione sociale.

Ventidue edizioni di impegno costante, di promozione della letteratura, di valorizzazione di voci nuove e consolidate. Approdi d’Autore è un atto d’amore verso la cultura, verso il sociale, verso chi crede ancora che le parole abbiano il potere di cambiare il mondo.

L’ingresso è aperto al pubblico.

Ufficio Stampa Graus Edizioni