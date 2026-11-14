Giugliano, Agovino suona la carica in vista del Savoia: “Voglio lo stadio pieno”

Due vittorie consecutive e la voglia di non fermarsi. Il Giugliano si prepara al derby contro il Savoia, in programma domani, domenica 15 novembre, alle ore 12.30 allo stadio Alberto De Cristofaro, per la quattordicesima giornata del girone C di Serie C. Una sfida importante per i gialloblù, chiamati a dare continuità ai risultati ottenuti dopo l’ottimo impatto in panchina di Massimo Agovino, che oggi ha parlato in conferenza stampa.

Giugliano, Agovino suona la carica in vista del Savoia: “L’obiettivo è dare continuità”

Le vittorie contro Casertana e Crotone, entrambe per 1-0, hanno permesso ai tigrotti di risalire fino a quota 16 punti, portandosi al tredicesimo posto in classifica, dunque l’obiettivo non potrebbe essere che una continuità che finora ha latitato: “Sappiamo che sarà una gara difficile. Servirà testa lucida e giusta tensione, vedo grande unità di intenti”.

Agovino ha più volte sottolineato l’importanza dell’atteggiamento dei suoi calciatori. Già alla vigilia della trasferta di Crotone aveva evidenziato i segnali positivi arrivati dagli allenamenti. Sul derby, gara calda: “Partita molto sentita per entrambe, i tre punti in palio sono oro. In settimana ho detto ai ragazzi che dobbiamo rimanere sereni e gestire bene l’ansia“.

Gli ospiti arrivano al derby con 12 punti e reduci dalla sconfitta contro il Potenza, mentre il Giugliano ha l’occasione di conquistare il terzo successo consecutivo e consolidare il proprio percorso di crescita. Ma attenzione a sottovalutare gli avversari: “Loro sono una squadra che conosce il gioco, in fase offensiva sanno cosa fare e hanno grandi idee. Al tempo stesso, concedono anche”. Sui disponibili per la gara: “Questa settimana La Vardera non si è allenato, dovrebbe invece rientrare King Udoh, De Rosa si è infortunato durante l’ultima partita. Per il resto siamo al completo”.

Il De Cristofaro si prepara così a una sfida particolarmente sentita, nella quale i gialloblù cercheranno di confermare i progressi delle ultime settimane e alimentare l’entusiasmo ritrovato attorno alla squadra: “Mi aspetto uno stadio pieno, i tifosi possono fare la differenza”. Poco fa, sui canali social del club, un video messaggio di Agovino: “Abbiamo bisogno della nostra gente. Uniti, compatti. Forza Giugliano“.