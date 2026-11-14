Giorgia Meloni sarà a Napoli lunedì 16 novembre 2026 per una visita istituzionale al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri. L’appuntamento è fissato per le ore 15, quando la presidente del Consiglio raggiungerà la struttura dell’Arma specializzata nella tutela del patrimonio forestale, ambientale e agroalimentare.

Giorgia Meloni a Napoli il 16 novembre: visita istituzionale ai Carabinieri forestali

La visita rappresenta un appuntamento istituzionale dedicato a una delle articolazioni specializzate dei Carabinieri, impegnata nella salvaguardia dell’ambiente, nella prevenzione dei reati ambientali e nella tutela delle risorse naturali e del settore agroalimentare. Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul programma della visita della premier a Napoli, né su eventuali interventi pubblici previsti durante l’appuntamento.

L’ultima visita della premier nel capoluogo campano risale al 4 marzo 2026 a Nola, in provincia, quando prese parte ai funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni deceduto all’ospedale Monaldi il 21 febbraio di quest’anno dopo il trapianto di cuore fallito del 23 dicembre 2025.