Il Giugliano va a Bari, il tecnico Di Napoli suona la carica: “Venderemo cara la pelle”

Big match domani per il Giugliano. Sabato, alle 14:30, i gialloblu scenderanno in campo in trasferta al San Nicola contro il Bari terzo in classifica nella nona giornata del Girone C di Serie C. Dopo la vittoria della scorsa settimana contro il Barletta, condita da una prestazione convincete, gli uomini di Raffaele Di Napoli, 18esimi con 7 punti, vogliono un altro risultato utile. In conferenza, il tecnico ha caricato i suoi e l’ambiente: “Rispettiamo gli avversari, ma venderemo cara la pelle”.

Il Giugliano va a Bari, Di Napoli: “Venderemo cara la pelle”

Cosciente di una situazione di classifica da migliorare, l’allenatore ha provato a stimolare i propri giocatori in conferenza. “Affronteremo una squadra che lotta per vincere il campionato – ha detto – domenica hanno perso a Salerno, noi dobbiamo avere l’atteggiamento di una squadra che deve fare punti, con grande attenzione. Serve la partita perfetta“.

Sugli infortunati: “Lentamente stiamo recuperando tutti e l’obiettivo è portarli a una condizione accettabile. Marchisano è rientrato in gruppo”. Sul morale in crescita: “I ragazzi li ho visti bene in settimana. Quando vinci lavori con entusiasmo. Sono fiducioso, nel calcio partite proibitive non ce ne sono”. Di Napoli non si sbottona sulla formazione: “non faccio pretattica, schiererò la squadra migliore, mi porterò i dubbi fino alla fine”.

La ricetta per fare bene contro il Bari è sempre la stessa: “Voglio un Giugliano solido, attento. Questo è l’indirizzo che dobbiamo seguire, soprattutto se i risultati ci danno ragione. Se sappiamo soffrire, davanti abbiamo chi può fare la differenza”.