Impresa Giugliano a Crotone: Balde firma lo 0-1, calabresi in dieci per un tempo

Il Giugliano conquista tre punti pesantissimi sul campo del Crotone. Allo stadio Ezio Scida, i gialloblù si impongono per 0-1 nella 13ª giornata del girone C di Serie C. Decide Ibourahima Balde al 34′ del primo tempo. Poco prima dell’intervallo i padroni di casa rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Nicolò Armini e affrontano in dieci tutta la ripresa.

Crotone-Giugliano 0-1: Balde decide il primo tempo

Sabato 7 novembre, nel match iniziato alle 14.30, la formazione gialloblù passa in vantaggio al 34′: a trovare la rete che rompe l’equilibrio è Balde, numero 10 del Giugliano. Il Crotone prova a rimettere in piedi la gara, ma nella fase conclusiva della prima frazione arriva un episodio destinato a pesare sull’incontro: il difensore Armini viene espulso e lascia i rossoblù in dieci uomini. Si va così all’intervallo sullo 0-1, con gli ospiti avanti nel punteggio e in superiorità numerica per il resto della sfida.

Giugliano in superiorità numerica nella ripresa: tre punti allo Scida

Il Crotone è costretto a inseguire il risultato con un uomo in meno per tutti i secondi 45 minuti. Il Giugliano difende il vantaggio maturato nella prima frazione e porta a casa il successo in trasferta, senza concedere la rete del pareggio. Al triplice fischio è 0-1: una vittoria di grande valore per la squadra gialloblù nel percorso del campionato. Per Balde è un altro gol decisivo proprio contro i calabresi. Il 6 aprile scorso, al De Cristofaro, era stato ancora lui a firmare l’1-0 dei tigrotti: Teleclubitalia aveva raccontato la precedente vittoria del Giugliano contro il Crotone nella scorsa stagione. Questa volta la rete arriva in trasferta, davanti al pubblico dello Scida.

Le formazioni di partenza e il tabellino