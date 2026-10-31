La tanto attesa scossa è arrivata. Il nuovo allenatore del Giugliano Massimo Agovino non stecca la prima: i gialloblu battono la Casertana per 1-0 nella dodicesima giornata del campionato di Serie C del girone C. Allo stadio Alberto De Cristofaro, i tigrotti si aggiudicano il derby campano grazie a una rete di Gennaro Esposito, conquistando tre punti fondamentali per la classifica.
Giugliano, Agovino non stecca la prima: i gialloblu stendono la Casertana 1-0
La gara si sblocca dopo appena 9 minuti, quando Esposito finalizza un contropiede e supera il portiere rossoblù De Lucia, portando in vantaggio i padroni di casa. La Casertana prova a reagire e a riportare il risultato in equilibrio, ma il Giugliano riesce a conservare il vantaggio fino al triplice fischio, portando a casa un successo prezioso.
La vittoria rappresenta una risposta importante per la formazione gialloblù, reduce dalla pesante sconfitta contro il Catania e da un periodo complicato sul piano dei risultati che è costato la panchina all’ex Di Napoli.
Il successo nel derby consente al Giugliano di conquistare tre punti nella corsa alla salvezza, ritrovando fiducia e morale in vista dei prossimi impegni di campionato. Una giornata positiva per i tigrotti, che tornano a festeggiare davanti al proprio pubblico e puntano ora a dare continuità alla vittoria contro la Casertana.