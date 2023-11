Giugliano, addio ad “Aluccio” Alfiero: la mascotte dei tigrotti si è spento a 68 anni

Si è spento prematuramente uno dei giuglianesi più tifosi della squadra giallo-blu. La città dice addio a Francesco Alfiero, conosciuto da tutti come Aluccio, 68 anni, deceduto stanotte nell’ospedale “San Giuliano”, dov’era ricoverato.

La triste notizia si è presto diffusa nel Comune a Nord di Napoli, gettando un’intera comunità nello sconforto. In città era conosciuto come la mascotte del Giugliano Calcio, visto che in tanti anni non è mai mancato ad una partita dei tigrotti, dimostrando una passione per la squadra fuori dal comune. Tanti i messaggi di condoglianze rivolti alla famiglia e i ricordi condivisi con altri utenti apparsi in queste ore sui social.

“A nome del Gruppo Giuglianesi Orgogliosi porgiamo le condoglianze alla famiglia di Francesco Alfiero, detto Aluccio, mitico tifosissimo del Giugliano. Lo ricordo con grande affetto perché era sempre vicino alla squadra, per la quale più volte l’ho visto piangere quando perdeva”, è il commento di Francesco Taglialatela-Scafati, amministratore del gruppo cittadino “Giuglianesi Orgogliosi”.

“Riposa in pace, zio Aluccio. Avevi un cuore immenso”, è il ricordo del nipote sul social network. I funerali di “Aluccio” si terranno domani mattina, 23 novembre, presso la Chiesa “Maria SS Delle Grazie”, a Giugliano. Pare che la squadra abbia intenzione di omaggiare Alfiero questa domenica, prima del fischio di inizio della partita.