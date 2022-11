Ha accoltellato ripetutamente sua moglie, con una lama tagliante, fino a procurarle gravi ferite sul corpo. Un uomo di 37 anni di Giugliano, incensurato, è stato arrestato dai Carabinieri della locale compagnia per tentato omicidio e maltrattamenti.

Giugliano, accoltella la moglie con 10 colpi: 37enne arrestato

Stando ad una prima ricostruzione, ieri sera il 37enne ha avuto una discussione con la coniuge, pare per motivi sentimentali, al culmine della quale ha afferrato un’arma da taglio e l’ha ferita in diverse parti del corpo. Dieci i colpi inferti, uno di questi più profondi, in zona lombare.

La donna è stata trasportata all’ospedale San Giuliano di Giugliano, dove è ricoverata in prognosi riservata e rimane in osservazione. Per il 37enne, invece, sono scattate le manette: dovrà rispondere di tentato omicidio e maltrattamenti. Dopo l’arresto, è stato accompagnato al carcere di Poggioreale dove è in attesa di giudizio.