Con l’accensione dell’albero di piazza Annunziata, prende il via il Natale a Giugliano. Ieri l’iniziativa seguita poi dallo spettacolo del coro gospel. Il centro storico della città, per l’occasione con isola pedonale, era animato da varie iniziative tra animazione per i più piccoli, mercatini dislocati tra piazza Annunziata e piazza Matteotti.