Sono oltre 100 gli ordini di sgombero notificati ieri dalla polizia municipale di Giugliano a Casacelle.

Giugliano, abusivi e morosi: Municipale in azione a Casacelle per lo sgombero

Gli agenti, guidati dal comandante Emiliano Nacar, hanno notificato l’ordine di sgombero ai residenti delle cosiddette “Stecche Pesanti” di Casacelle, alcuni perché occupanti abusivi, altri perché morosi.

I fabbricati popolari del quartiere periferico di Casacelle sono stati più volte al centro dell’attenzione sia per attività di controllo delle forze dell’ordine sia per la denuncia da parte degli stessi residenti delle condizioni in cui versano le abitazioni. Muffa, infiltrazioni, degrado delle aree comuni è quanto più volte hanno denunciato gli abitanti.

Inoltre, nella stessa giornata di oggi, mercoledì 12 giugno, Polizia di Stato e Polizia Locale hanno sgomberato 4 famiglie che si erano insediate all’interno di una struttura confiscata alla camorra e destinata ad alcuni nuclei familiari di etnia rom.