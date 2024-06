Avevano occupato ieri abusivamente il bene confiscato alla camorra di via Palmentiello tra Giugliano e Parete. Questa mattina, su ordine della prefettura di Napoli, agenti della Polizia Municipale e della Polizia di Stato del Commissariato di Giugliano Villaricca hanno sgomberato l’immobile.

Giugliano, occupano destinato alle famiglie del campo rom: scatta lo sgombero

Quattro le famiglie che avevano posizionato all'interno materassi e altri oggetti personali per stanziarsi nel bene che è stato individuato come alloggio per alcuni nuclei familiari del campo rom di via Carrafiello.

Ora le 4 famiglie saranno prese in carico dai servizi sociali del Comune di Giugliano per valutare aiuti di tipo economico, in particolare per la casa e il fitto. Una situazione di disagio che si aggiunge a quella dei residenti del campo nomade.