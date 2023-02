GIUGLIANO. Quando è giunta in pronto soccorso le sue condizioni erano decisamente critiche. Solo grazie al tempestivo intervento dell’equipe di ginecologia e neonatologia dell’ospedale San Giuliano la bambina che portava in grembo è stata tratta in salvo.

Mamma incinta in coma al San Giuliano: bimba salvata

Stando a quanto apprende la nostra redazione, questa mattina una giovane di 25 anni è giunta in coma al pronto soccorso del nosocomio giuglianese. La 25enne è incinta di 29 settimane. Le sue condizioni sono gravi. Immediatamente scattano i soccorsi dei sanitari. E’ necessario far nascere la bambina per tentare di salvare la piccola e la madre.

E così in pochissimo tempo la donna viene portata in sala operatoria per avviare il parto. I medici riescono a far nascere la piccola di sole 29 settimane dal peso di 900 grammi. Un vero e proprio miracolo sotto gli occhi di tutta l’equipe. La bimba è stata poi trasferita al Policlinico.

Ancora critiche restano invece le condizioni della madre. Non è chiaro il motivo del coma. I medici stanno facendo il possibile per salvarle la vita.