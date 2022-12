Cappellini rossi da Babbo Natale, copertine in tema natalizio, un corredo speciale per i nascituri dell’Ospedale San Giuliano di Giugliano. Tutto è stato realizzato dal personale sanitario del complesso di neonatologia Enzo Pio Comune diretto dalla Dottoressa Angela Griffo, il progetto è stato coadiuvato dalla coordinatrice Cinzia Avolio per rendere l’ambiente ospedaliero accogliente e caloroso come una famiglia.

Da sempre il reparto fiore all’occhiello del nosocomio giuglianese, s’impegna con diverse iniziative nel corso dell’anno per rendere l’esperienza della nascita speciale grazie all’impegno e al lavoro del personale sanitario.