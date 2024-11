Si è presentato alla caserma di Giugliano insieme ai genitori e al legale, ammettendo di essere il responsabile del ferimento del 13enne. Il bambino, non imputabile per legge, aveva accoltellato la vittima ieri sera ai campetti di piazza Gramsci.

Giugliano, 13enne accoltellato per un pallone: il baby-aggressore si costituisce in caserma

La lite era nata per un pallone: dopo il rifiuto del 13enne di consegnarglielo, il minore ha estratto un coltello e lo ha colpito alla gamba, per poi fuggire. Ora sarà ascoltato dall’autorità giudiziaria in presenza dei genitori e del suo avvocato.