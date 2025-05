Una ragazzina di soli 13 anni è stata protagonista di un atto di coraggio che ha salvato la mamma dalle violenze del padre. È accaduto a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e violazione di domicilio.

Torre del Greco, fa irruzione in casa e cerca di strangolare l’ex: figlioletta 13enne fa arrestare il papà

torreIl 37enne, già separato dalla compagna e non convivente da alcune settimane, ha fatto irruzione nell’abitazione in piena notte, dopo aver infranto il vetro di una finestra. Una volta dentro, si è diretto verso la stanza dove si trovava la ex compagna e l’ha aggredita, stringendole le mani al collo e minacciandola con un cacciavite arrugginito.

In casa, oltre alla donna, erano presenti i quattro figli minorenni della coppia: una bambina di 9 anni, due maschietti di 5 anni e pochi mesi, e la 13enne che ha preso in mano la situazione. Mentre gli altri bambini piangevano impauriti, la ragazza ha mantenuto la calma, rassicurato i fratelli, raggiunto la madre e cercato di convincere il padre ad allontanarsi. Nel frattempo ha allertato le forze dell’ordine.

I carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti prontamente e hanno rintracciato l’uomo in strada, ancora in possesso dell’arma impropria. È stato arrestato e condotto in carcere. Le indagini hanno confermato una lunga storia di violenze domestiche, culminata nell’ultimo episodio. L’uomo dovrà ora rispondere davanti alla magistratura per le gravi accuse a suo carico.