L’edizione numero 105 del Giro d’Italia 2022 arriva a Napoli e anche a Giugliano. Per quest’occasione la viabilità cittadina subirà diversi disagi. Strade chiuse, deviazioni pedonali e veicolari già a partire dalla giornata di oggi venerdì 13 maggio a Napoli centro. Nella giornata di domani, invece, sabato 14 maggio, strade chiuse a Giugliano dalle ore 10 alle ore 17.

Giro d’Italia 2022 a Napoli: strade chiuse oggi e divieti di sosta

Il Comune di Napoli ha quindi emanato un’ordinanza dirigenziale (la numero 248 del 27 aprile 2022) in cui per domani sabato 14 maggio 2022 stabilisce:

dalle ore 10:00 alle ore 14:30 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare e di circolazione nelle seguenti strade: via Cesario Console – via Chiatamone – via Alessandro Dumas Padre;

dalle ore 10:00 alle ore 17:30 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare e di circolazione nelle seguenti strade: piazza Vittoria – via Francesco Caracciolo – viale Anton Dohrn – piazza della Repubblica – viale Antonio Gramsci – piazza Sannazaro (nella carreggiata dall’intersezione con via Mergellina a quella con viale Antonio Gramsci) – via Mergellina – via Orazio – via Francesco Petrarca – via Alessandro Manzoni – via Giovanni Boccaccio – discesa Coroglio – via Coroglio – via Pasquale Leonardi Cattolica – via Cavalleggeri d’Aosta – via Diocleziano – piazzale Tecchio – viale J.F. Kennedy – via Nuova Agnano – via Provinciale San Gennaro.

Il giorno 14 maggio 2022, dalle ore 10:00 dalle ore 17:30 e comunque fino a cessate esigenze il divieto di transito veicolare e di circolazione:

nel sottopasso di via Claudio;

in piazzale Tecchio, nella carreggiata di collegamento dall’intersezione con via G.B. Marino all’intersezione con viale J.F. Kennedy e nella carreggiata di collegamento tra la confluenza con il sottopasso di via Claudio e fino all’intersezione con via Diocleziano.

Strade chiuse a Giugliano

Anche Giugliano si tinge di rosa per l’ottava tappa del Giro D’Italia. Per questo motivo via Domitiana, in ambo i sensi e via Lago Patria da via Madonna del Pantano a Via Domitiana resteranno chiuse dalle ore 10 alle ore 17.