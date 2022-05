Al via alla 105esima edizione del Giro d’Italia, la cui ottava tappa si terrà a Napoli e in alcune città della provincia il prossimo 14 maggio.

Giro d’Italia a Napoli e provincia: circolazione sospesa, divieti e scuole chiuse

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, il percorso si snoderà sulle zone del lungomare di Napoli, Fuorigrotta, Posillipo, Pozzuoli, Bacoli, fino ad arrivare al Monte di Procida. In occasione della Corsa Rosa, sono stati introdotti diversi divieti di sosta, a partire già da venerdì, ed è stata prevista anche la sospensione della circolazione dei veicoli dalle ore 10 fino alle 18. Vediamo quali sono le zone interessate.

Napoli

Partendo dal capoluogo campano, saranno interdette via Cesario Console, via Chiatamone, via Dumas, via Partenope e via Francesco Caracciolo. Ma anche Via Orazio, via Petrarca, via Manzoni, via Boccaccio, la discesa di Coroglio, via Leonardi Cattolica, Cavalleggeri d’Aosta, via Diocleziano, piazzale Tecchio, via Nuova Agnano, via Provinciale San Gennaro. Sarà vietato il traffico veicolare anche per il ritorno che toccherà le medesime arterie.

Saranno inoltre chiuse fino alle 17.30 Piazza Vittoria, via Caracciolo, viale Dohrn, piazza della Repubblica, viale Gramsci e piazza Sannazaro. Su queste strade ci sarà anche la sospensione degli attraversamenti pedonali da venerdì alle 18 e fino a sabato alle 17.30, fino a cessate esigenze, ci sarà il divieto di sosta nelle aree interessate con rimozione coatta.

Divieto di sosta anche nel sottopasso di Via Claudio, in piazzale Tecchio nella carreggiata di collegamento dell’intersezione con via Marino e quella con viale Kennedy e nella carreggiata di collegamento tra la confluenza con il sottopasso di via Claudio e fino all’intersezione con viale Diocleziano.

Senso unico di circolazione in piazzale Tecchio, dall’intersezione con viale Augusto all’intersezione con via Giulio Cesare. Lo stesso vale anche per piazza Sannazaro, nella carreggiata dall’intersezione con la Galleria Laziale alla confluenza con via Giordano Bruno.

Tangenziale

Sulla Tangenziale di Napoli verranno interdette le uscite da Fuorigrotta a Pozzuoli e viceversa dalle ore 11 di sabato alle ore 18. Chiuse l’uscita della di via Campana e quella della Variante Domitiana SS7 Quater di Arco Felice. Resteranno aperte le uscite di Cuma e Lago d’Averno solo per i mezzi di soccorso che vanno all’ospedale Santa Maria delle Grazie.