Giovanni Porcelli apre campagna elettorale con De Luca: “Continuare lavoro avviato”

Ha preso il via la campagna elettorale di Giovanni Porcelli, consigliere regionale uscente e ricandidato nella lista A testa alta con Fico Presidente. Ieri al palazzetto dello sport di Villaricca Porcelli ha riunito i suoi elettori alla presenza del presidente della regione Vincenzo De Luca, che ha elogiato il lavoro politico amministrativo di Porcelli.

Il consigliere uscente ha parlato degli impegni portati a termine in questi 5 anni di governo regionale e cosa intende realizzare nella prossima consiliatura.