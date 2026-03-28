Campania esce da piano di rientro, Porcelli: “Vinta battaglia portata avanti con De Luca, stop a un’ingiustizia”

“L’uscita della sanità campana dal Piano di rientro è una notizia che attendevamo da anni. È il risultato di una battaglia lunga, complessa, combattuta con determinazione e senso delle istituzioni. Finalmente possiamo dire che questa battaglia l’abbiamo vinta. Un risultato costruito nel tempo, grazie al lavoro rigoroso portato avanti dall’ex Presidente Vincenzo De Luca, che ha rimesso in ordine i conti, raggiunto tutti gli obiettivi previsti e dimostrato con i fatti la solidità del sistema sanitario campano. Un lavoro che oggi va proseguito con determinazione dal Presidente Roberto Fico, che ha accompagnato questo passaggio decisivo aprendo una nuova fase”. E’ il commento del capogruppo di A testa alta in Consiglio regionale della Campania Giovanni Porcelli.

“Non nascondo però un sentimento di amarezza: è evidente che in questi mesi da Roma si sia consumato un vero e proprio braccio di ferro politico. Un ritardo ingiustificato, che nulla aveva a che vedere con i dati e con i risultati raggiunti dalla Campania. L’uscita di oggi dimostra, ancora una volta, che avevamo ragione” prosegue Porcelli.

“Ora si apre una stagione nuova. Possiamo finalmente programmare, investire, potenziare ulteriormente il personale, rafforzare la medicina territoriale e migliorare la qualità dei servizi per i cittadini. Adesso si può lavorare bene per la sanità campana. Ed è quello che faremo, con responsabilità e visione, per dare risposte sempre più concrete ai nostri territori. Un ringraziamento va infine a tutto il mondo della sanità campana, dal primo all’ultimo operatore sanitario, che in questi anni non ha mai fatto mancare professionalità e dedizione nonostante condizioni spesso complesse” conclude il capogruppo in Consiglio regionale.