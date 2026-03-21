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Melito, Pellecchia apre la campagna elettorale: inaugurato il comitato in via Michelangelo

Al via ufficialmente la campagna elettorale di Melito. Questa mattina, in via Michelangelo, la candidata di centrosinistra Dominique Pellecchia ha inaugurato la sua sede elettorale in via Michelangelo. Presenti a sostegno dell’ex vicesindaco Marco Sarracino, deputato PD, e i consiglieri regionali Rosario Andreozzi e Loredana Raia. “Melito decide”, lo slogan scelto dall’aspirante sindaco, che con la sua candidatura ha compattato il campo largo composto da Partito Democratico e M5s.

Sull’altro fronte, a rappresentare il centrodestra, il commercialista Michele Barretta, al momento sostenuto da una galassia di liste civiche di area moderata, ma senza l’appoggio ufficiale dei partiti. Una sfida a due che vedrà la politica tornare di nuovo protagonista nella cittadina a nord di Napoli dopo il lungo commissariamento per inflitrazioni camorristiche avvenuto nel 2023. Quasi tre anni senza partiti e senza iniziative politiche sul territorio. Il 24 e il 25 maggio i melitesi saranno chiamati a decidere per il loro futuro. Il primo nemico da sconfiggere sarà l’astensionismo.

 

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