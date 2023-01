È ancora ricoverato in gravissime condizioni il fratello 18enne di Giovanna Vettoliere, la ragazza di 21 anni di Casal di Principe deceduta ieri mattina a San Marcellino dopo un incidente d’auto.

Giovanna muore a 21 anni in un tragico incidente: si prega per il fratello 18enne

Secondo una primissima ricostruzione dei Carabinieri, Giovanna era a bordo di una Fiat 500 guidata dal fratello. Lei era seduta davanti mentre dietro c’erano altri due giovani di 19 e 17 anni. Il ragazzo, probabilmente a causa della forte pioggia, ha perso il controllo dell’auto in prossimità di una rotonda, andando a sbattere violentemente contro un albero.

Giovanna è morta praticamente sul colpo. La 21enne avrebbe urtato la testa subito dopo l’impatto. Il fratello, invece, si trova ricoverato in prognosi riservata. Degli altri due passeggeri, solo uno ha riportato contusioni non gravi. Sono in corso accertamenti per verificare se i ragazzi avessero le cintura di sicurezza allacciate e le cause per cui l’airbag dell’auto non si è aperto.

“Apprendiamo con sgomento – scrive il sindaco di Casal di Principe Renato Natale – della morte di una nostra giovane concittadina, a seguito di un incidente stradale. Ai familiari va il nostro cordoglio a nome dell’intera Città, e gli auguri di guarigione al fratello coinvolto nello stesso incidente. Sono notizie strazianti, per la giovane età e per i modi con cui si è strappati ai propri affetti”.