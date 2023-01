Un drammatico incidente morale si è verificato a ora di pranzo lungo la provinciale che collega San Marcellino a Casapesenna. Una giovane di appena 21 anni, Giovanna Vettoliere, ha perso la vita a bordo dell’auto su cui viaggiava insieme al fratello.

Incidente tra San Marcellino e Casapesenna: morta Giovanna

Secondo quanto ricostruito, Giovanna era insieme al fratello, entrambi di Casal di Principe. Procedevano lungo la provinciale quando, per ragioni da accertare, il conducente ha perso il controllo del mezzo impattando violentemente contro il cordolo di una rotonda.

La 21enne sarebbe morta sul colpo mentre il fratello ha riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti forze dell’ordine per i rilievi del caso e sanitari del 118. Tuttavia gli uomini del pronto intervento non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della ragazza. Tra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori è che l’automobilista abbia perso il controllo dell’auto per le condizioni del manto stradale, reso scivoloso dalla pioggia e dal maltempo.

Lutto sui social

Segretaria presso una scuola di danza locale e studentessa modello, la sua improvvisa scomparsa ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Casal di Principe. In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social. “Giovanna amore mio sono sconvolta. Sono distrutta. Eri una ragazza speciale, una segreteria eccellente…non so come farò io e le mie allieve…senza di te, senza i tuoi sorrisi…Che Dio ti accolga in Paradiso”, il commento di Manola.