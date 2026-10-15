Carabinieri e Garante dei detenuti, a Caserta si apre una nuova stagione di dialogo istituzionale  

Incontro con il Colonnello Federico Scarabello per avviare un percorso di collaborazione istituzionale, con particolare attenzione ai giovani, alla legalità e alla prevenzione del disagio.

CASERTA – Rafforzare il dialogo tra le istituzioni, promuovere la cultura della legalità e costruire nuove sinergie a favore del territorio e delle giovani generazioni. Con questi obiettivi, il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Provincia di Caserta ha effettuato una visita istituzionale presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta, accompagnato dal proprio collaboratore Antonio Benedetto. E il parroco Mon.Gerardo Belzaino Nel corso della visita, il Garante ha avuto l’opportunità di incontrare personalmente il Comandante Provinciale, Colonnello Federico Scarabello, dando vita a un cordiale e costruttivo momento di confronto sui temi della collaborazione istituzionale e dell’impegno condiviso per il bene della comunità.L’incontro rappresenta un primo passo verso la costruzione di un percorso di collaborazione sul territorio, nella consapevolezza che il dialogo tra le istituzioni sia fondamentale per affrontare le problematiche sociali, rafforzare la fiducia dei cittadini e promuovere una cultura della responsabilità e del rispetto delle regole.Particolare attenzione sarà dedicata ai giovani, alla prevenzione del disagio e alla diffusione dei valori della legalità, attraverso iniziative capaci di avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni e di offrire loro punti di riferimento, opportunità concrete e prospettive di futuro.«Credo profondamente nel valore della collaborazione tra le istituzioni. La legalità non si afferma soltanto attraverso il rispetto delle regole, ma anche mediante la presenza sul territorio, l’ascolto delle persone e la capacità di costruire percorsi condivisi, soprattutto con i giovani. Prevenire il disagio e contrastare le forme di devianza significa investire nella dignità della persona e nella costruzione di una comunità più consapevole e responsabile», dichiara il Garante dei detenuti della Provincia di Caserta.La visita si inserisce nell’impegno del Garante volto a promuovere una rete di relazioni istituzionali e sociali capace di contribuire alla tutela dei diritti, alla prevenzione e alla diffusione della cultura della legalità, con uno sguardo rivolto anche alla funzione rieducativa della pena e all’importanza di prevenire le condizioni che possono condurre alla marginalità e alla devianza.Il Garante ha espresso apprezzamento per l’accoglienza ricevuta e per la disponibilità al dialogo, auspicando che questo primo incontro possa tradursi in future occasioni di confronto e in iniziative concrete a beneficio del territorio casertano.La legalità si costruisce insieme: attraverso la presenza, l’ascolto, la prevenzione e la collaborazione tra le istituzioni.

comunicato stampa