Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nella serata di ieri, mercoledì 31 gennaio, a Castel San Giorgio, nella provincia di Salerno. A scoprire il corpo, intorno alle ore 19, sono stati alcuni passanti che immediatamente hanno allertato le forze dell’ordine.

Giallo in provincia di Salerno, uomo ritrovato cadavere in strada

Il macabro ritrovamento è stato effettuato in una piazzola che sorge lungo i tornanti che conducono all’eremo di Santa Maria di Castello, in località Trivio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e quelli della compagnia di Mercato San Severino che hanno avviato immediatamente le indagini per cercare di identificare la vittima e scoprire le cause della morte.

Sul luogo del ritrovamento sono giunti anche il medico legale e il magistrato di turno; non è escluso che, per fare piena luce sulla vicenda, nelle prossime ore venga disposta l’autopsia.