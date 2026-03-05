Castel Volturno, sequestrato noto lido: concessione intestata a un pregiudicato

Un lido balneare situato sul litorale di Castel Volturno, in località Pinetamare, è stato sottoposto a sequestro preventivo nell’ambito di un’attività investigativa condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera.

Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale competente, su richiesta avanzata dalla Procura Generale di Napoli e dalla Procura della Repubblica, al termine di un’indagine coordinata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta, dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Mondragone e dall’Ufficio Locale Marittimo di Castel Volturno.

Licenza intestata a un condannato per criminalità organizzata

Secondo quanto emerso dalle indagini, la licenza del lido risultava intestata a un soggetto pregiudicato, già condannato in via definitiva per reati legati alla criminalità organizzata. La normativa prevede che chi è stato condannato per reati particolarmente gravi o destinatario di misure di prevenzione definitive non possa ottenere né mantenere autorizzazioni, concessioni, iscrizioni o abilitazioni amministrative. Tali condizioni comportano infatti la decadenza automatica delle autorizzazioni già ottenute.

Accertato l’utilizzo della concessione demaniale

Gli approfondimenti investigativi effettuati dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di Porto hanno consentito di accertare, sebbene nella fase iniziale delle indagini, che il condannato avrebbe continuato a beneficiare della concessione balneare, che gli era stata attribuita prima della sentenza definitiva. Attraverso tale concessione gestiva di fatto lo stabilimento balneare sul tratto di costa di Castel Volturno.

Contestata l’occupazione abusiva di spazio demaniale

Alla luce degli elementi raccolti dagli investigatori è stato quindi contestato l’utilizzo della licenza “sine titulo”, ovvero senza titolo valido, configurando il reato previsto dal Codice della Navigazione relativo all’occupazione abusiva di spazio demaniale marittimo.