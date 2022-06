Si tinge di giallo il ritrovamento di un uomo senza vita in via Fossa del Lupo, a Caivano. La vittima, di cui non si conosce l’identità, respirava a fatica, disteso a terra, prima dell’arrivo dei soccorsi.

Giallo a Caivano, respira a fatica e muore

A riportare la notizia è sito Il Giornale di Caivano. Alcuni abitanti di una palazzina, ieri sera, hanno notato la presenza di un uomo disteso sull’asfalto nei pressi dei capannoni Frezza: il passante non stava bene e respirava a fatica. A quel punto i residenti hanno lanciato l’allarme. Il 118 sarebbe arrivato – secondo le testimonianze – circa un’ora dopo.

Tuttavia, quando i paramedici sono sopraggiunti e hanno tentato di rianimare la vittima, per lui non c’era più niente da fare. Sul posto sono successivamente arrivati carabinieri della locale Tenenza. I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi del caso e interrogato i testimoni. Sarebbero accertate le cause naturali del decesso. Dalle prime ipotesi ad aver ucciso l’uomo sarebbe stato un malore.