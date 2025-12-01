Ghiaccio, luci e magia: “Mugnano sul Ghiaccio” si prepara a un mese speciale: le novità

A Mugnano è già iniziata la magia del Natale: la pista di pattinaggio sul ghiaccio è attiva e pronta ad accogliere grandi e piccoli per momenti di divertimento e spensieratezza. Un’area ricca di luci, musica e atmosfera natalizia che sta già attirando famiglie, gruppi di amici e appassionati di pattinaggio.

Da questo mese orari speciali per il periodo natalizio

Con l’arrivo di dicembre, la pista introdurrà orari speciali, permettendo ai visitatori di godersi ancora di più l’esperienza sul ghiaccio. Un’occasione perfetta per vivere le festività in modo originale e coinvolgente, grazie anche alle scenografie e all’illuminazione che renderanno l’ambiente ancora più suggestivo.

L’area offrirà anche servizi dedicati come: festeggiamento dei compleanni sulla pista, immersi in una cornice natalizia e partite trasmesse in diretta, per seguire i propri match preferiti senza rinunciare al divertimento.Per ricevere informazioni o prenotare feste ed eventi: Ciro – 335 172 5355.