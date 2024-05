Non ce l’ha fatta Gaetano Di Vaio, 56 anni, vittima di un incidente stradale nella notte di giovedì 16 maggio 2024 a Qualiano, sulla via Santa Maria a Cubito. L’uomo era ricoverato in rianimazione, nell’ospedale di Giugliano in Campania da quasi una settimana.

Gaetano Di Vaio non ce l’ha fatta: il noto attore è morto in ospedale

Il noto attore, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, è caduto dallo scooter su cui viaggiava, procurandosi lesioni gravissime. Stava rientrando da un matrimonio a Giugliano quando, improvvisamente, ha perso l’equilibrio del mezzo cadendo rovinosamente sull’asfalto. Non pare siano coinvolti altri veicoli.

Il decesso

Questa mattina i medici hanno provato a risvegliarlo dal coma per verificarne le funzioni vitali, ma sono intervenuti due arresti cardiaci, di cui il secondo è stato fatale.