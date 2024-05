È Gaetano Di Vaio la vittima dell’incidente avvenuto questa notte in via Santa Maria a Cubito a Qualiano. L’attore, nonché registra e produttore napoletano, è rimasto ferito mentre viaggiava in sella al suo scooter lungo l’arteria che collega il comune di Qualiano alla circumvallazione esterna.

Le circostanze del sinistro sono ancora poco chiare. Di Vaio avrebbe perso il controllo del mezzo finendo a terra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: è attualmente ricoverato, in pericolo di vita e in prognosi riservata, all’ospedale San Giuliano di Giugliano.

Sulla dinamica, come già specificato, indagano i carabinieri. Non sembrano coinvolti altri veicoli. Gaetano Di Vaio, tra l’altro produttore cinematografico con “Figli del Bronx”, autore di documentari e libri che traggono spunto anche dal suo passato di tossicodipendente, ha preso parte, tra le altre cose, anche alla serie tv “Gomorra”, dove interpretava “Baroncino”, nella prima e nella seconda stagione.