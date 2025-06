Patto tra camorra e politica a Giugliano, scarcerazione per il braccio destro del boss “Mimì ‘o pesant”. Gaetano Diana, classe ’76, alias “pella pella”, era stato arrestato lo scorso febbraio con l’accusa di associazione mafiosa. Dagli inquirenti è ritenuto essere il braccio destro del reggente del clan Mallardo Domenico Pirozzi.

Inchiesta su patto politica-camorra a Giugliano, scarcerato Gaetano Diana

Il Tribunale del Riesame di Napoli, ottava sezione penale, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello, ha disposto l’immediata liberazione di Diana, scarcerandolo dal penitenziario di Voghera dove era detenuto. L’uomo affronterà il processo a piede libero con l’imputazione di 416bis del codice penale. La Suprema Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nei giorni scorsi aveva accolto il ricorso dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ed aveva annullato l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che in una prima battuta aveva lasciato l’uomo in carcere. Mimì o pesante invece era già stato rimesso in libertà nell’ambito dello stesso procedimento dal Tribunale del Riesame di Napoli.