Tre ladri hanno preso di mira l’enoteca Caveau 14, situata in corso Campano a Giugliano, poco prima della mezzanotte di Capodanno, portando via diverse bottiglie di vino, champagne e prosecco.

Furto a Giugliano: l’enoteca “Caveau 14” presa di mira durante la notte di Capodanno

I malviventi hanno approfittato della strada deserta durante i festeggiamenti del cenone di Capodanno, agendo in maniera rapida e mirata. Le immagini del sistema di videosorveglianza mostrano chiaramente i tre mentre sottraggono le bottiglie, dopo aver divelto la saracinesca e sfondato l’ingresso a calci. Il bottino è ancora da quantificare ma i danni sono ingenti.

Il titolare ha espresso la propria delusione per l’intervento tardivo delle forze dell’ordine, arrivate solo dopo circa tre ore, e per la mancanza di controlli sul territorio, attraverso un video pubblicato sui social. «Non siamo per niente tutelati – ha dichiarato – ma andiamo avanti».

Dunque è ancora allarme criminalità in città, soprattutto durante le festività, quando le strade sono più deserte e le attività più vulnerabili.