Furti di guardrail dalla Perimetrale all’Asse, Luca Abete torna a Giugliano

Luca Abete torna a Giugliano per seguire il caso dei numerosi furti di parti di guardrail che si sono verificati dall’Asse Perimetrale Melito-Scampia al raccordo della circumvallazione esterna nelle scorse settimane. Il servizio è andato in onda a Striscia la Notizia ieri sera, 3 maggio.

L’inviato di Canale 5 si è recato sul ponte tra via San Francesco a Patria e via Carrafiello, in località Ponte Riccio, recentemente interdetto al traffico dopo l’ultimo raid, ed ha documentato l’assenza di traverse metalliche, che sovrastano i guardarail, e di pannelli dello stesso materiale in rete, fondamentali per la sicurezza stradale.

Poi una complice, dotata di telecamera nascosta, ha raggiunto gli uffici del Comune di Giugliano chiedendo spiegazioni circa le sparizioni di parti metalliche degli ultimi giorni. “Noi pensiamo ai rom. Tutti lo pensiamo. Non possiamo neanche dirlo altrimenti ci denunciano – dice un funzionario -. Abbiamo provato a rimettere i guardrail, ma la notte stessa li hanno rubati. Addirittura il Prefetto dice: ‘noi siamo impossibilitati’. Più volte hanno rubato la pubblica illuminazione. Rubano anche i pozzetti e le caditoie”, conclude il dipendente comunale.

Da Giugliano l’inviato di Striscia si è poi diretto verso l’Asse Mediano, nel tratto stradale Melito-Scampia. A inizio mese di aprile, i malviventi hanno tranciato, sbullonato e sottratto i paletti verticali su cui si reggevano i guardrail. Inevitabilmente l’assenza di parapetti ai margini della carreggiata ha portato alla chiusura del tratto viario che collega Napoli ai Comuni dell’Area Nord per motivi di sicurezza, provocando notevoli disagi alla popolazione e ingorghi a tutte le ore del giorno.

I lavori

Raggiunto telefonicamente il responsabile della ditta che sta svolgendo i lavori lungo l’asse perimetrale Melito-Scampia, l’ingegnere Cuzzolino ha rivelato a Striscia la Notizia: “Finora hanno saccheggiato circa 2km di strada. In questo momento gli operai stanno saldando tutti i bulloni. Poi settimana prossima metteremo i new jersey in cemento ai margini. Per portarsele via devono venire con le gru”.

Ma a quanto ammonta la spesa al comune di Napoli? Al momento una cifra precisa non c’è, ma è probabile che gli interventi arrivino a costare fino a 500mila euro. E per la riapertura? Si dovrà ancora attendere. “Tra una decina di giorni – ha infine aggiunto Cuzzolino – dovrebbe riaprire l’asse viario”.