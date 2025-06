gli agenti del Nucleo di Polizia Stradale della Polizia Municipale di Giugliano in Campania hanno individuato e fermato in Piazza Gramsci un uomo di 48 anni, residente in un comune del casertano, che da tempo circolava impunemente per le strade cittadine a bordo di uno scooter, senza casco né copertura assicurativa.

Giugliano, applica nastro adesivo sulla targa per trasformare “F” in “E”: fermato e denunciato

Il veicolo aveva attirato l’attenzione delle forze dell’ordine poiché più volte immortalato dalle telecamere di videosorveglianza durante i suoi spostamenti. Il conducente, tuttavia, aveva cercato di eludere l’identificazione alterando la targa: aveva modificato ad arte la lettera “F” trasformandola in una “E” mediante l’applicazione di una striscia adesiva nera, cercando così di rendersi irriconoscibile.

Il controllo effettuato in Piazza Gramsci ha portato alla scoperta di ulteriori irregolarità: l’uomo risultava infatti destinatario di una misura di prevenzione con obbligo di dimora nel comune di residenza, violata al momento del fermo. Oltre alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, lo scooter è stato sottoposto a sequestro penale per l’uso illecito del mezzo ai fini della commissione di un reato (in questo caso alterazione della targa).