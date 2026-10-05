Furore, turista si tuffa dal ponte del Fiordo: grave dopo un volo di 20 metri

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi in Costiera Amalfitana, dove un giovane turista statunitense si è lanciato in mare dal ponte della Statale Amalfitana 163 che attraversa il Fiordo di Furore. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il ragazzo si trovava con alcuni amici che avrebbero assistito al tuffo dalla spiaggia.

L’impatto con lo specchio d’acqua, dopo un salto da un’altezza di circa venti metri, è stato violentissimo. Il giovane avrebbe riportato un grave trauma spinale, rendendo necessario l’immediato intervento dei soccorsi.

Trasferito in eliambulanza al Ruggi di Salerno

Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata della Croce Rossa. Dopo le prime cure, i sanitari hanno richiesto l’attivazione dell’elisoccorso. Il turista è stato immobilizzato su una barella spinale e trasferito fino alla strada statale sovrastante, dove è stato affidato all’equipaggio dell’eliambulanza. Il ferito è stato quindi trasportato all’ospedale Ruggi di Salerno per gli accertamenti e le cure necessarie. Le sue condizioni vengono descritte come gravi.

Traffico bloccato sulla Statale Amalfitana

Durante le operazioni di recupero e soccorso, la circolazione lungo quel tratto della Statale 163 è stata temporaneamente interrotta. Sul posto hanno operato i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Amalfi e gli agenti della Polizia Municipale di Furore. L’episodio riaccende l’attenzione sui tuffi dal ponte del Fiordo, una pratica estremamente pericolosa fuori dalle competizioni sportive autorizzate. Il punto è noto per l’altezza considerevole rispetto al mare e continua ad attirare visitatori e turisti.