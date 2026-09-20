Giugliano, scende dall’auto dopo incidente e viene investito sulla Domiziana: Roberto muore a 22 anni

Doveva essere soltanto il ritorno a casa dopo una serata trascorsa con gli amici. Si è trasformato invece in tragedia il sabato sera di Roberto Ancona, 22enne di San Cipriano d’Aversa, morto all’alba lungo la Statale 7 quater (via Domiziana), nel territorio di Varcaturo, frazione di Giugliano.

L’incidente si è verificato intorno alle 6.30 di questa mattina, all’altezza del chilometro 42+500. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il giovane viaggiava a bordo di una Volkswagen Golf insieme a un ragazzo di 20 anni residente a Casal di Principe. Per cause ancora da accertare, la vettura sarebbe improvvisamente finita contro il guardrail.

Dopo l’impatto, i due giovani sarebbero riusciti a uscire dall’abitacolo e avrebbero tentato di segnalare agli altri automobilisti in transito la presenza della vettura incidentata sulla carreggiata. È stato in quei concitati momenti che si è consumata la tragedia. Un’altra auto che percorreva la Statale ha investito Roberto. L’impatto è stato violentissimo e per il 22enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Il conducente della vettura si è immediatamente fermato per prestare soccorso ed è stato lui stesso ad allertare il 112.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile di Giugliano e della Stazione di Varcaturo, che hanno avviato gli accertamenti del caso. Per consentire le operazioni di soccorso e la successiva messa in sicurezza della carreggiata, il tratto della statale interessato dal sinistro stradale è stato temporaneamente interdetto alla circolazione in direzione Roma. Resta ora da ricostruire l’esatta dinamica di quei pochi, drammatici istanti e chiarire le cause del primo incidente e del successivo investimento. Un’altra vita spezzata sull’asfalto, in una scia di tragedie stradali che continua a mietere vittime, troppo spesso giovanissime.