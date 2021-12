Una furiosa discussione si è scatenata all’interno della casa del Gf Vip tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge, tanto da lasciare l’ex tronista fortemente provata da quanto accaduto. Quest’ultima, negli ultimi giorni sta mostrando una crescente intesa con Gianmaria Antinolfi, tanto da sfogarsi con lui per quanto accaduto. Il ragazzo a quel punto si è scagliato contro Soleil, accusandola di aver oltrepassato il limite.

Grande Fratello Vip, Gianmaria contro Soleil

La disputa tra Gianmaria e Soleil nasce dopo che l’influencer ha avuto una lite con Sophie Codegoni, accusata di essere ricorsa a diversi interventi chirurgici, nonostante sia giovanissima. Una discussione che ha infiammato la Casa, divivendo in due il gruppo di inquilini di Cinecittà. Mentre Alex Belli e Manila Nazzaro hanno capito il sottinteso delle accuse di Soleil, Valeria Marini si è schierata dalla parte di Sophie, evidenziando come la rivale si relazionasse con un atteggiamento molto aggressivo.

Gianmaria Antinolfi, che negli ultimi giorni si è riavvicinato a Sophie e per il quale sembra essere scattata la sfuriata improvvisa, ha ammesso di essere molto arrabbiato con Sorge, ritenendo che le cattiverie affermate contro l’ex tronista siano fuori luogo.

“Sta in depressione Sophie, per via della litigata. È stata inutile la lite, se tu arrivi e mi rompi il ca**o, mi inc***o pure io, poi a lei non passa subito. Tra loro non scorre buon sangue, se lo fa a me non me ne frega nulla”: queste le parole dell’imprenditore ad Alex Belli, che a sua volta lo ha invitato a viverla più serenamente, in quanto le discussioni nascono e si concludono in breve tempo.

Soleil, vedendo Gianmaria particolarmente nervoso, si è avvicinata per provare a placarlo ma lui ha sbottato e si è allontanato. “Sono inc***zato nero. Non ho voglia di parlarne adesso, sei stata fuori luogo completamente”, ha dichiarato la Sorge si è mostrata sorpresa per la reazione del suo ex.